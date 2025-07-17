В Орле аптека «Апрель» поплатилась за невыданный чек

17.7.2025 | 12:20 Закон и порядок, Медицина, Новости

Суд взыскал с неё в пользу потребителя 15 тысяч рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривалось в Советском районном суде. Аптеке придётся выплатить моральную компенсацию, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке.

Иск подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области — действуя в интересах жителя нашего региона, пострадавшего от ООО «Семейная аптека «Апрель»». Компания упорно отказывалась выдавать ему кассовый чек за приобретённый товар.

«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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