В Орле аптека «Апрель» поплатилась за невыданный чек

Суд взыскал с неё в пользу потребителя 15 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в Советском районном суде. Аптеке придётся выплатить моральную компенсацию, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке.

Иск подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области — действуя в интересах жителя нашего региона, пострадавшего от ООО «Семейная аптека «Апрель»». Компания упорно отказывалась выдавать ему кассовый чек за приобретённый товар.

«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»