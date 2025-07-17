На Орловщине водитель схлопотал штраф в 200 тысяч рублей

Кроме того, он лишился собственного автомобиля.

Житель Кромского района пополнил уже немалый список жителей Орловской области, которые из-за своей тяги к спиртному угодили под уголовный суд и лишились автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, мужчина попался на повторном пьяном вождении. Он получил достаточно суровое наказание. В суде отметили, что впервые данный гражданин попался пьяным за рулем совсем недавно – в ноябре 2024 года.

Напомним, что первое подобное правонарушение, если оно не повлекло тяжелых последствий, наказывается в рамках КоАП РФ. Такие дела рассматривают мировые суды. В данном случае мировой судья выписал нарушителю «стандартное» наказание – административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права на управление автомобилем сроком на полтора года. Мужчина знал, что при повторном правонарушении он станет фигурантом уже уголовного дела, но это его не остановило.

В июне 2025 года он вновь попался за рулем в нетрезвом состоянии. Как следует из материалов дела, сотрудники ДПС остановили его автомобиль для проверки документов. Поведение и внешний вид водителя вызвали у них обоснованные подозрения. Они посчитали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, и тут же отстранили его от управления транспортным средством. Затем водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, на что он согласился.

Прибор выявил у водителя наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, превышающим установленную норму, то есть был установлен факт алкогольного опьянения. Уголовное дело на мужчину завели по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

«Суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, назначил виновному наказание в виде штрафа в сумме 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года, – информирует пресс-служба Кромского районного суда. Кроме того, автомобиль обвиняемого, находящийся в совместной собственности супругов, конфискован в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу».

ИА “Орелград”