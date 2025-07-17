В Орловской области продолжают исчезать безработные

На этом фоне растет количество вакантных должностей.

По данным Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу июня 2025 года в органах службы занятости населения региона на учете состояли 1,3 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1000 человек официально имели статус безработного, из них 900 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на отчетную дату составил 0,3 процента и остался на уровне предыдущего месяца.

По информации Орелстата, в мае 2025 года в Орловской области статус безработного получили 258 человек, что на 20,1 процента меньше, чем было в мае 2024 года. Трудоустроено за указанный месяц было 115 человек, или на 15,4 процента меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Сообщается также, что в мае 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 11 человек

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в апреле 2025 года составила 156,6 тысячи человек (96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест), – информирует Орелстат. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6 тысяч человек».

По сравнению с мартом 2025 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 0,1 процента. Статистики также подсчитали, что в апреле текущего года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к сфере малого предпринимательства, доля рабочих мест внешних совместителей составляла 1,8 процента, а доля работников, трудившихся по гражданско-правовым договорам, составляла 1,9 процента.

ИА “Орелград”