В Орле напомнят о музе Тургенева

Литературный музей подготовил выставку о Полине Виардо.

С 18 по 25 июля 2025 года в литературном музее И. С. Тургенева пройдет книжно-иллюстративная выставка «Останься навсегда в моей памяти». Как пояснили организаторы, она посвящена 204-летию со дня рождения великой французской певицы Полины Виардо. Ее имя тесно связано с именем Ивана Тургенева, великого писателя, уроженца орловской земли. Исследователи до сих пор спорят о том, кем была Виардо для Тургенева – единственной и неповторимой любовью или «просто» музой»?

Кстати, организаторы выставки называют ее «другом и вдохновительницей Ивана Сергеевича Тургенева». Ну а Лев Толстой, например, о безоглядной поездке Тургенева в Париж вслед за Виардо писал так: «Никогда не думал, что он способен так сильно любить». Словом, выставка заинтересует даже самого пристрастного гостя. На ней будут представлены рисунки и фотографии, редкие книги из Фондов литературного музея, а также первый альбом Виардо-композитора 1843 года. Бесплатное посещение выставки предусмотрено в рамках обзорной экскурсии по экспозиции музея.

Тем временем в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина подготовили выставку «Andrе Maurois». Она посвящена Андре Моруа, известному французскому писателю, мастеру жанра романизированной биографии и короткого иронично-психологического рассказа. Его первый роман «Молчание полковника Брэмбла» был опубликован в 1918 году и сразу сделал автора известным.

Впоследствии он написал такие романы как «Речи доктора О’Грэди», «Превратности любви», «Семейный круг», «Письма незнакомке» и «Сентябрьские розы». Но читателю он известен еще и как автор многочисленных биографий, и для российского читателя особенно важно то, что Андре Моруа написал, в том числе, биографию Ивана Тургенева. При написании биографий писатель опирался на исторические документы и свидетельства современников.

«Они отличаются глубиной психологии, раскрытия духовного мира героев, а также мастерским воссозданием социального фона, бытовой среды и подробностей их жизни, часто не известных массовому читателю, – говорят в «Бунинке». – В 1938 году Моруа стал членом Французской академии, а его книги в последствие вошли в золотой фонд французской литературы. На выставке представлена литература о жизни и творчестве писателя, а также его произведения на русском и французском языках».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”