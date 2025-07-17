Над Орловщиной сбили 11 дронов

Как сообщил орловский губернатор, обошлось без пострадавших и разрушений.

Такую информацию Андрей Клычков опубликовал в своих официальных соцсетях.

«За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», – написал губернатор. Также он добавил, что на местах падения дронов работают сотрудники МЧС и правоохранительных структур.

По данным Министерства обороны, в период с 23:30 16 июля до 07:00 17 июля над Орловщиной сбили 10 беспилотников врага. Ещё один дрон был нейтрализован с 23:00 до 23:30 вчерашнего дня.

ИА «Орелград»