В ночном ДТП погиб пассажир и пострадал водитель

17.7.2025 | 10:43 Новости, Происшествия

Авария случилась в Новосильском районе Орловской области.

Фото: ГАИ Орловской области

Как рассказали в ГАИ региона, всё произошло накануне около 3 часов ночи. Местом действия стала трасса «Болхов — Мценск — Новосиль» – её 83-й километр.

49-летний мужчина ехал на Hyundai Solaris со стороны Новосиля в сторону деревни Чулково. В салоне находился 41-летний пассажир. В указанном месте водитель допустил съезд с дороги.

Последствия ДТП оказались тяжёлыми. Пассажир скончался на месте ещё до прибытия «Скорой помощи». Водителя госпитализировали. Сейчас он находится в Орловской областной клинической больнице.

ИА «Орелград»


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