Орловцам оплатят переезд для трудоустройства

Предоставление финансовой поддержки безработным гарантирует государство.

Правительство Орловской области утвердило «Положение о порядке предоставления финансовой поддержки гражданам, ищущим работу, безработным гражданам при их переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости». Подобная мера поддержки действует уже много лет. Однако настало время актуализировать региональную нормативную базу в данной сфере. Поэтому положение утвердили в новой редакции, оно уже вступило в силу.

Под другой местностью в документе понимается «местность в пределах территории Российской Федерации за пределами административно-территориальных границ населенного пункта, в котором гражданин имеет постоянное место жительства». Согласно ему финансовая поддержка предоставляется казенным учреждением «Центр занятости населения Орловской области», она положена не более одного раза в год и оплачивается за счет средств регионального бюджета.

При переезде гражданам, ищущим работу, возмещаются расходы на: проезд к месту работы и обратно, за исключением случаев, если переезд оплачивает работодатель; суточные расходы за время следования к месту работы и обратно; наем жилья на весь период временного трудоустройства, за исключением случаев, если работодатель сам предоставляет жилье переехавшему работнику. Постановлением правительства также утверждены размеры финансовой помощи.

Например, стоимость компенсации проезда к месту работы и обратно устанавливается в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами. Однако имеются ограничения по стоимости проезда. Например, при проезде железнодорожным транспортом компенсируется лишь цена места в плацкартном вагоне пассажирского поезда, самолетом – в салоне экономического, то есть низшего класса, автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения.

Суточные расходы компенсируются в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту работы и обратно. А стоимость найма жилья, подтвержденная соответствующими документами, не должна превышать 5205 рублей в месяц, причем компенсируют такую плату не более чем за два месяца. При отсутствии документов, подтверждающих наем жилья, компенсация и вовсе будет выдаваться в размере 12 рублей в сутки.

Основными условиями предоставления финансовой поддержки являются наличие заключенного между гражданином и Центром занятости населения договора о содействии в переезде в другую местность и временное трудоустройство по имеющейся у него профессии. Заявления на оформление поддержки вместе с документами надо подавать в территориальный отдел центра занятости населения по месту жительства или пребывания.

ИА “Орелград”