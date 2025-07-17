Орловчанка чуть не лишилась зрения из-за зубов

Её спасли врачи Орловской областной клинической больницы.

Как рассказали в соцсетях учреждения, 40-летняя пациентка поступила в стационар в тяжёлом состоянии. Болезнь поразила правую часть головы.

Орловчанке диагностировали флегмому (гнойное воспаление), а также гайморит. При этом площадь инфильтрата (скопления посторонней жидкости) составила 20 на 18 сантиметров. В глазнице образовался газ.

Воспаление возникло на фоне вовремя не ликвидированных стоматологических проблем. Женщина попала в стационар после того, как около 2 недель пыталась решить проблему самостоятельно.

В итоге она дошла до такого состояния, что даже не могла открыть правый глаз. Однако орловчанка рисковала потерять не только часть зрения, но и саму жизнь.

Непростая операция прошла успешно. Хирурги вскрыли флегмому, а также удалили больные зубы. Уже после пациентка провела в реанимации ещё четыре дня. Однако на данный момент она выписана в удовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»