Орловчанка чуть не лишилась зрения из-за зубов

17.7.2025 | 14:20 Медицина, Новости

Её спасли врачи Орловской областной клинической больницы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в соцсетях учреждения, 40-летняя пациентка поступила в стационар в тяжёлом состоянии. Болезнь поразила правую часть головы.

Орловчанке диагностировали флегмому (гнойное воспаление), а также гайморит. При этом площадь инфильтрата (скопления посторонней жидкости) составила 20 на 18 сантиметров. В глазнице образовался газ.

Воспаление возникло на фоне вовремя не ликвидированных стоматологических проблем. Женщина попала в стационар после того, как около 2 недель пыталась решить проблему самостоятельно.

В итоге она дошла до такого состояния, что даже не могла открыть правый глаз. Однако орловчанка рисковала потерять не только часть зрения, но и саму жизнь.

Непростая операция прошла успешно. Хирурги вскрыли флегмому, а также удалили больные зубы. Уже после пациентка провела в реанимации ещё четыре дня. Однако на данный момент она выписана в удовлетворительном состоянии.

Фото: vk.com/public217226300

ИА «Орелград»


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