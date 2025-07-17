На Орловщине выявили цыплят без документов

Также они не нашлись у гусят и утят.
Живой птицей торговали в Долгом (на улице Свердлова, дом 1). Однако на товар не нашлось ветеринарных сопроводительных документов.
Нарушение установило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Известно, что торговлей занималось физическое лицо. Проверка показала, что гражданин не имел площадки, зарегистрированной по данному адресу в системе «Цербер».
Ведомство направило гражданину предостережения о недопустимости таких нарушений. Как напомнили в управлении, подобная торговля создаёт урозу распространения инфекционных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц.
ИА «Орелград»