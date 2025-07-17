На Орловщине выявили цыплят без документов

17.7.2025 | 14:05 Закон и порядок, Новости

Также они не нашлись у гусят и утят.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Живой птицей торговали в Долгом (на улице Свердлова, дом 1). Однако на товар не нашлось ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушение установило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Известно, что торговлей занималось физическое лицо. Проверка показала, что гражданин не имел площадки, зарегистрированной по данному адресу в системе «Цербер».

Ведомство направило гражданину предостережения о недопустимости таких нарушений. Как напомнили в управлении, подобная торговля создаёт урозу распространения инфекционных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования