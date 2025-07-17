Орловские пчёлы могли погибнуть из-за фипронила

Это один из видов пестицидов.

На такие предположения наводят первые итоги лабораторных исследований.

Напомним, ЧП случилось в Должанском районе 4 июля. Погибло около 300 пчелосемей. Пока что о гибели своих пчёл официально заявили 12 пасечников.

«В образцах зелёной массы и семи образцах подмора пчел был обнаружен пестицид — фипронил — относящийся к группе инсектицидов», – рассказал «Вести-Орёл» Дмитрий Воронов, главный специалист химико-токсикологического отдела областной испытательной лаборатории «Федерального центра охраны здоровья животных».

«В этот день шла обработка рапса. Кто именно превысил дозу, ещё предстоит разобраться», – уточняет СМИ.

ИА «Орелград»