Свердловский райсуд обрёл собственное здание

17.7.2025 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Его торжественно открыли после капитального ремонта.

Фото: Орловский областной суд

Ранее учреждение располагалось в помещениях местной администрации, на первом этаже. Суд не имел своего здания около 30 лет.

В новом «доме» судей Свердловского района всё приспособлено под их профессиональные нужды. Здесь есть два зала для заседаний, современная кабина для подсудимых, конвойное помещение с двумя камерами, своя территория с закрытым двором.

Внутреннее пространство здания разделено на предназначенное только для сотрудников и предназначенное для посетителей. В специальную зону можно попасть только с помощью магнитного пропуска.

Также в здании и рядом с ним проделали другие масштабные работы — заменили кровлю, системы отопления и газоснабжения, отремонтировали помещения и благоустроили территорию.

Прежние квадратные метры, которые занимал суд, теперь будут использоваться для хранения архивных документов. Кроме того, сюда переедет мировой судья судебного участка Свердловского района и его аппарат. Также здесь планируется сделать комнату для примирительных процедур.

«Через некоторое время планируется открытие новых зданий Мценского районного суда, Советского и Железнодорожных районных судов города Орла», – добавили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»


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