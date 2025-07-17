Владелец «Ремспецмоста» сменил неволю на принудработы

17.7.2025 | 11:11 Криминал, Новости

Такое решение вынес орловский суд.

Фото: newsorel.ru

Ходатайство рассматривал Советский райсуд Орла. Оставшийся срок лишения свободы заменён на принудительные работы, сообщает портал «Орловские новости».

Ранее Александра Молчанова признали виновным в рамках громкого дела о хищениях, совершённых при ремонте орловских мостов. «Ремспецмост» приводил в порядок мост Дружбы и Красный мост в областном центре, а также мост через реку Сосна в Ливенском районе. Следствие считает, что, в общей сложности, при данных работах похитили около 76 с половиной миллионов рублей.

«Дело владельца «Ремспецмоста» рассматривалось в особом порядке. Он признал свою вину, а также содействовал органам следствия, в частности, Молчанов дал показания против Сергея и Александра Лежневых», – пишет издание.

В итоге его приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а затем Орловский областной суд сократил этот срок на полгода.

ИА «Орелград»


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