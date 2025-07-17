Владелец «Ремспецмоста» сменил неволю на принудработы

Такое решение вынес орловский суд.

Ходатайство рассматривал Советский райсуд Орла. Оставшийся срок лишения свободы заменён на принудительные работы, сообщает портал «Орловские новости».

Ранее Александра Молчанова признали виновным в рамках громкого дела о хищениях, совершённых при ремонте орловских мостов. «Ремспецмост» приводил в порядок мост Дружбы и Красный мост в областном центре, а также мост через реку Сосна в Ливенском районе. Следствие считает, что, в общей сложности, при данных работах похитили около 76 с половиной миллионов рублей.

«Дело владельца «Ремспецмоста» рассматривалось в особом порядке. Он признал свою вину, а также содействовал органам следствия, в частности, Молчанов дал показания против Сергея и Александра Лежневых», – пишет издание.

В итоге его приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а затем Орловский областной суд сократил этот срок на полгода.

ИА «Орелград»