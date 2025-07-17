Россияне стали чаще страховаться от мошенничества и укусов клещей

За первое полугодие 2025 года рынок онлайн-страхования продемонстрировал впечатляющие результаты.

По данным экспертов ВТБ, россияне оформили более миллиона страховых полисов через мобильные приложения, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Ипотечное страхование лидирует с результатом 870 тысяч оформленных полисов, показав рост на 30%. ОСАГО занимает второе место с 300 тысячами оформленных полисов (23% от всех онлайн-продаж), продемонстрировав двукратный рост. Страхование от укусов клещей расположилось на третьем месте с 50 тысячами полисов, что более чем в два раза превышает прошлогодние показатели.

Также защита от мошенничества становится все более востребованной — оформлено 20 тысяч полисов (рост в два раза). Увеличивается интерес к комплексным «коробочным» решениям. Аналитики ВТБ прогнозируют дальнейший рост спроса на страховые продукты, которые позволяют получить расширенную защиту в одном полисе. Увеличение числа мошеннических схем, повышение финансовой грамотности населения, а также удобство оформления способствуют продолжению позитивной динамики на рынке онлайн-страхования, особенно в сегменте защиты от финансовых рисков и комплексных страховых решений.

ИА “Орелград”