Жители Должанского района выступили в защиту «патриотов малой родины»

В редакцию пришло письмо с просьбой обратить внимание на обезглавленный район Орловской области.

В июне отправлены под домашний арест глава Должанского района Борис Макашов и председатель райсовета Владимир Марахин. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В обращении, подписанном работниками коммунального хозяйства, дорожниками, экс-чиновниками, депутатами и работниками сельского хозяйства, рассказывают о достижениях руководителей района, а также делают предположение об истоках преследования.

«Уголовное дело инициировано в рамках многолетних земельных споров между администрацией района и крупными аграрными холдингами, претендующими на передел 5,5 тыс. га сельхозугодий. Фактически следственные действия используются для оказания силового давления на органы местного самоуправления», – указано в обращении.

«Речь идет о приобретении земельных участков сельхозпредприятием ООО «Луганское» (где Владимир Марахин является заместителем генерального директора) в 2019 и 2022 годах через открытые торги, а постановления администрации района лишь устраняли реестровые ошибки».

Жители района отмечают, что Владимир Марахин, в начале своей деятельности в 2016 году в качестве главы района, одной из главных задач определил обеспечение доходной части местного бюджета. Постепенно были «ликвидированы долги в 23 млн рублей, оставшиеся от прежней власти». В заслугу Владимиру Марахину ставят «выездные коллективные встречи с населением в форме открытого разговора». В обращении указано, что в 2015-2017 годах поступало много жалоб на коммунальные проблемы, «в настоящее время таких намного меньше и поступают они от жителей отдаленных населенных пунктов».

Будучи главой райсовета в 2024 году Владимир Марахин, вместе с сотнями жителей, поднял вопрос ремонта дорог, за которые отвечает область. В том числе обратился в пресс-службу губернатора «с вопросом, по какой причине не освещаются в местной газете проблемы ремонта дорог регионального значения, так как по некоторым из них проходят школьные маршруты, открытие которых перед сентябрем каждого года проходит все сложнее». Руководство района «столкнулось с безразличием и сухим ответом, что денежные средства в областном бюджете на капитальный ремонт дорог на территории Должанского района не запланированы». В итоге администрация района была вынуждена обратиться в прокуратуру Орловской области о принятии мер по 13 школьным маршрутам.

«Это подход Макашова и Марахина – не замалчивать проблемы, а решать их в рамках своей компетенции», – указано в обращении. Также жители утверждают, что местные дороги приводятся в порядок.

Глава района Борис Макашов в обращении характеризуется как «опытный хозяйственник и стратег».

«С каждым днем его мысли были настроены на то, как создать подушку безопасности району, как не зависеть от областных субсидий, расчет которых непонятен даже самому опытному финансисту».

Также в обращении отмечено, что последние десять лет были “золотыми” для учреждений бюджетной сферы культуры и образования.

«Убедительно просим разобраться в сегодняшней ситуации в Должанком районе и не позволить наказать невиновных граждан, патриотов своей малой родины», – так завершается обращение.

О задержании Макашова и Марахина Орловский следком сообщил 4 июня. В релизе СКР сообщалось, что в период с ноября по декабрь 2022 года фигуранты в группе с неустановленными лицами совершили обман сотрудников Управления Росреестра по Орловской области путем предоставления документации о вновь образованных земельных участках на территории района под видом ранее образованных и находящихся в собственности ООО «Луганское», учредителем которого является один из подозреваемых. Так они якобы похитили госсобственность и причинили ущерб на сумму свыше 5,53 млн рублей.

На минувшей неделе встречу со СМИ провели представители защиты. По их словам, речь идет о земельном споре, который может быть решен в арбитражном суде или районном в рамках гражданского дела. ООО «Луганское» получило землю на торгах. После этого выяснилось, что один участок заболочен и там протекает ручей, следовательно, ограничена возможность использования. Второй – наложился на паи граждан. Компания обратилась в администрацию с просьбой или вернуть уплаченные средства, или решить вопрос иным способом. Чиновники выбрали путь корректировки: условно, заменили заменили землю.

«Земельные участки остались на месте, – подчеркнул адвокат-защитник Сергей Бородин. – Права на них фиксируются в Росреестре. Стоимость земельных участков для государства и района – кадастровая. Следователь считает возможным привлечь оценщика, который говорит: если продавать на свободных торгах, то могло бы стоить в два раза больше. И вот эту разницу следствие считает похищенной. Это не только математическая, но и логическая ошибка. Украсть можно только то, что имеется в наличии. А ожидаемую рыночную стоимость и выручку от продажи земельных участков нельзя украсть», – заявил Сергей Бородин.

Решением Заводского районного суда Макашов и Марахин отправлены под домашний арест до 3 августа. Защита оспаривает такую меру пресечения и считает ее чрезмерной.

ИА “Орелград”