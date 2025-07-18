Суд объяснил, почему глава Мценска утратил доверие

Градоначальник «забыл» уведомить спецкомиссию о своем новом автомобиле.

Как уже рассказывал «Орелград», Мценский районный суд рассмотрел административный спор о конфликте интересов в деятельности главы города Мценска Николая Кочетаева и удовлетворил иск прокуратуры к Мценскому городскому Совету народных депутатов и самому главе муниципального образования. В результате судом было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы в связи с утратой доверия. Первой об этом сообщила прокуратура Орловской области, отметив, что одной из причин досрочной отставки стал автомобиль.

Пресс-служба Мценского районного суда также пролила свет на подробности данного процесса. Она подтвердила, что конфликт интересов крутился вокруг автомобиля. В марте 2024 года его по договору лизинга приобрела управляющая компания «Стандарт», директором которой сейчас является супруга главы города. А уже в мае 2024 года данный автомобиль был передан главе города в безвозмездное пользование по заключенному между ООО «Стандарт» и Кочетаевым договору. В прокуратур данные действия сочли нарушением антикоррупционного законодательства, и суд с этим согласился.

«Глава города об этих фактах спецкомиссию по урегулированию конфликта интересов в известность не поставил, что является нарушением антикоррупционного законодательства, – пояснили в пресс-службе Мценского районного суда. – По представлению прокуратуры об устранении таких нарушений Мценский городской Совет народных депутатов принял решение, которым представление прокуратуры было отклонено».

В суде добавили, что в ходе судебного разбирательства представители главы города не признали и просили отказать прокуратуре в удовлетворении заявленных требований. По их версии, «конфликт интересов между управляющей компанией в лице ее директора – супруги главы города и главой муниципального образования отсутствует, потенциальный конфликт интересов не наступил, бездействие главой города Кочетаевым допущено не было».

Поэтому, полагали они, обжалованное прокуратурой в суде «отказное» решение Мценского горсовета является законным, а полномочия главы муниципального образования исполняются в соответствии с требованиями законодательства. Однако суд установил факт наличия конфликта интересов при использовании автомобиля, о чем Кочетаев не сообщил комиссии. Соответственно, не было принято мер по предотвращению и урегулированию данного конфликта интересов.

«Принятое органом представительной власти решение Мценским районным судом признано незаконным, установлено бездействие главы города в урегулировании и предотвращении конфликта интересов, а полномочия главы города Мценска Кочетаева Н.А. в связи с утратой доверия прекращены досрочно. Решение Мценского районного суда не вступило в законную силу, может быть оспорено в вышестоящем суде», – резюмирует пресс-служба Мценского районного суда.

ИА “Орелград”