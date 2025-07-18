Капремонт Мценской ЦРБ так и не сдали к июлю

18.7.2025 | 9:25 Медицина, Новости

Власти ищут нового подрядчика.

Фото: vk.com/idynkovich

Об этом рассказал Иван Дынкович, заместитель председателя областного Совета народных депутатов, лидер фракции КПРФ (и первый секретарь Орловского горкома партии), глава комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

Выездное заседание комитета проходило во Мценске в стенах больницы. Напомним, её капремонт катастрофически затянулся. Изначально он должен был финишировать в декабре 2023 года.

Подрядчик («Стройэлектромонтаж») трижды менял субподрядчиков. Штрафные санкции применялись не только к нему, но и к гендиректору компании «Оникс», которая должна был контролировать работу «Стройэлектромонтажа». Однако всё это не возымело эффекта.

В последний раз капремонт обещали завершить к 1 июля текущего года. Об этом говорил представитель «Орёлгосзаказчика».

«Сейчас работы на объекте не ведутся. Запущена процедура поиска нового подрядчика», – констатировал Дынкович.

Ранее в «Орёлгосзаказчике» указывали, что поиск нового подрядчика потребует слишком много времени. Однако видимо другого выхода уже нет. Отметим, что «Стройэлектромонтаж» взял аванс в 50% от примерно 129 миллионов рублей — общей суммы контракта.

ИА «Орелград»


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