Капремонт Мценской ЦРБ так и не сдали к июлю

Власти ищут нового подрядчика.

Об этом рассказал Иван Дынкович, заместитель председателя областного Совета народных депутатов, лидер фракции КПРФ (и первый секретарь Орловского горкома партии), глава комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

Выездное заседание комитета проходило во Мценске в стенах больницы. Напомним, её капремонт катастрофически затянулся. Изначально он должен был финишировать в декабре 2023 года.

Подрядчик («Стройэлектромонтаж») трижды менял субподрядчиков. Штрафные санкции применялись не только к нему, но и к гендиректору компании «Оникс», которая должна был контролировать работу «Стройэлектромонтажа». Однако всё это не возымело эффекта.

В последний раз капремонт обещали завершить к 1 июля текущего года. Об этом говорил представитель «Орёлгосзаказчика».

«Сейчас работы на объекте не ведутся. Запущена процедура поиска нового подрядчика», – констатировал Дынкович.

Ранее в «Орёлгосзаказчике» указывали, что поиск нового подрядчика потребует слишком много времени. Однако видимо другого выхода уже нет. Отметим, что «Стройэлектромонтаж» взял аванс в 50% от примерно 129 миллионов рублей — общей суммы контракта.

ИА «Орелград»