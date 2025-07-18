В минус ушли все сектора орловской промышленности

При этом отгрузка товаров собственного производства растет.

Несколько парадоксальную ситуацию в орловской промышленности зафиксировали статистики. Они подсчитали, что индекс промышленного производства в Орловской области за январь-май 2025 года составил 96,5 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 98 процентов. Это означает, что промышленность региона в целом по сравнению с прошлым годом просела на 3,5 процента, а обрабатывающие производства, обычно флагман всей промышленности, – на 2 процента.

Примечательно, что в минус ушли все сектора. Например, сектор добычи полезных ископаемых уступает показателям своей работы аналогичного периода прошлого года 6 процентов (годом ранее было плюс 8,2 процента). Еще тревожнее ситуация выглядит в сфере поставок энергоресурсов и коммунальной сфере. Так, текущий индекс промышленного производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха составляет 93,6 процента (годом ранее – плюс 19,5 процента).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс и вовсе опустился до 75 процентов, хотя годом ранее на такую же отчетную дату он составлял 115,4 процента. Парадокс заключается в том, что на фоне снижения индекса промышленного производства в регионе растет тесно связанный с ним показатель. Так, объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 113,3 миллиарда рублей, или 103,7 процента к уровню января-мая 2024 года. В том числе в обрабатывающих производствах – 102,2 миллиарда рублей, или 104,3 процента соответственно.

Что касается других отраслей, то объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-май 2025 года составил 11,516 миллиарда рублей, или 91,8 процента в действующих ценах и 83 процента в сопоставимых ценах к январю-маю 2024 года. В агропромышленной сфере, по предварительным данным, ситуация такова: в январе-марте 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 15,1 миллиарда рублей, или 116,2 процента в действующих ценах и 108,7 процента в сопоставимой оценке к январю-марту 2024 года.

ИА “Орелград”