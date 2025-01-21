Поликлинику Мценской ЦРБ могут сдать в июне

Такой срок назвали в «Орёлгосзаказчике».

Сегодня на злополучном объекте побывал спикер областного совета Леонид Музалевский.

Напомним, ремонт должен был финишировать ещё в декабре 2023-го. Им занимается московское ООО ГК «Стройэлектромонтаж», взявшее аванс в 50% от 129 с лишним миллионов рублей.

В минувшем году суд дважды штрафовал компанию — один раз на 50 тысяч (за невыполнение требований прокурора, связанных с законом о контрактной системе), второй раз – на 2,1 миллиона рублей (за бездействие). Также на 30 тысяч оштрафовали гендиректора компании «Оникс», которая должна была контролировать работы, производимые «Стройэлектромонтажем».

Впрочем, пока всё это не особенно подействовало. Как пишет «Орёлтаймс», Музалевский не встретил на объекте ни одного рабочего. Сейчас непосредственным ремонтом занимается уже четвёртый субподрядчик, ООО «СК Гранит», нанятый «Стройэлектромонтажем».

В сентябре «Гранит» заступил на объект, выполнил штукатурные и шпаклёвочные работы по четырём этажам, а также облицовку стен плиткой. После этого всё остановилось. Представитель компании объяснила это финансовыми проблемами.

«Работы выполнены на восемь-девять миллионов рублей. Нам необходимо их закрыть, получить за них деньги и, соответственно, пустить их в работу», — заявила она.

Первый заместитель начальника «Орёлгосзаказчика» Дмитрий Штыков считает, что ремонт реально завершить к 1 июня. Для этого планируют привлечь уже других субподрядчиков.

«Будем гнать к 1 июля, надеюсь, получится», — сказал он.

Сам Музалевский отнёсся к ситуации со сдержанным оптимизмом.

«Осталось немного работ. Я думаю, что ещё с губернатором проведём рабочее совещание по финансированию данного объекта, чтобы его завершить. Глобальных проблем я здесь не вижу. Вижу одно: надо найти добросовестных подрядчиков, которые завершат работы», – высказался спикер областного парламента.

ИА «Орелград»