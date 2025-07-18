Орден Мужества вручен вдове погибшего Героя

18.7.2025 | 13:12 Новости, СВО

Церемония состоялась в администрации Орловского округа.

Фото: администрация Орловского муниципального округа

Младший сержант Алексей Казарин удостоен высокой награды указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Военный комиссар ОМО Максим Быковский вручил Орден Мужества вдове Ольге. Присутствовавшие на церемонии выразили семье соболезнования. Также поделились уверенностью в том, что светлая память о Герое сохранится в сердцах земляков.

Алексей родился и вырос в Орловской области. Окончил школу с серебряной медалью и институт с красным дипломом. Контракт с Минобороны заключил год назад.

ИА “Орелград”


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