Орден Мужества вручен вдове погибшего Героя

Церемония состоялась в администрации Орловского округа.

Младший сержант Алексей Казарин удостоен высокой награды указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Военный комиссар ОМО Максим Быковский вручил Орден Мужества вдове Ольге. Присутствовавшие на церемонии выразили семье соболезнования. Также поделились уверенностью в том, что светлая память о Герое сохранится в сердцах земляков.

Алексей родился и вырос в Орловской области. Окончил школу с серебряной медалью и институт с красным дипломом. Контракт с Минобороны заключил год назад.

ИА “Орелград”