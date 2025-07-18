Суд разрешил экс-мэру Болхова вечерний променад

18.7.2025 | 12:44 Закон и порядок, Криминал, Новости

Против этого возражала прокуратура.

Задержание Авилова. Фото: СУ СКР по Орловской области

Решение принял Болховский районный суд. Заседание состоялось на этой неделе.

Напомним, что Владимир Авилов обвиняется в превышении должностных полномочий, допущенном при благоустройстве парка «Болховкин луг». Ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 11,6 миллиона рублей.

Авилов находится под домашним арестом с января этого года. Как пишет «Орёлтаймс», по его просьбе суд смягчил меру пресечения и разрешил экс-мэру «вечерний променад» – в лечебных целях и для работы на личном участке.

Против этого возражал районный прокурор Борис Скопинов. Однако это не возымело эффекта.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 10 сентября.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования