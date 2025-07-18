Суд разрешил экс-мэру Болхова вечерний променад

Против этого возражала прокуратура.

Решение принял Болховский районный суд. Заседание состоялось на этой неделе.

Напомним, что Владимир Авилов обвиняется в превышении должностных полномочий, допущенном при благоустройстве парка «Болховкин луг». Ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 11,6 миллиона рублей.

Авилов находится под домашним арестом с января этого года. Как пишет «Орёлтаймс», по его просьбе суд смягчил меру пресечения и разрешил экс-мэру «вечерний променад» – в лечебных целях и для работы на личном участке.

Против этого возражал районный прокурор Борис Скопинов. Однако это не возымело эффекта.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 10 сентября.

ИА «Орелград»