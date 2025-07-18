Суд разрешил экс-мэру Болхова вечерний променад

Против этого возражала прокуратура.
Решение принял Болховский районный суд. Заседание состоялось на этой неделе.
Напомним, что Владимир Авилов обвиняется в превышении должностных полномочий, допущенном при благоустройстве парка «Болховкин луг». Ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 11,6 миллиона рублей.
Авилов находится под домашним арестом с января этого года. Как пишет «Орёлтаймс», по его просьбе суд смягчил меру пресечения и разрешил экс-мэру «вечерний променад» – в лечебных целях и для работы на личном участке.
Против этого возражал районный прокурор Борис Скопинов. Однако это не возымело эффекта.
Следующее заседание суда по данному делу состоится 10 сентября.
ИА «Орелград»