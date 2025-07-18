В Орле сменился глава комитета по транспорту

Роман Юшин покинул должность.
Накануне его фамилия пропала с официального сайта администрации Орла – из соответствующего раздела.
Как выяснил «Орёлтаймс», теперь городской комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи возглавляет (на правах исполняющего обязанности) Никита Митряев. Параллельно он продолжает руководить Управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.
Юшин возглавил комитет 13 августа минувшего года, сменив Алексея Шалиманова.
ИА «Орелград»