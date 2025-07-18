В Орле сменился глава комитета по транспорту

18.7.2025 | 13:20 Новости, Транспорт

Роман Юшин покинул должность.

Фото: ИА “Орелград”

Накануне его фамилия пропала с официального сайта администрации Орла – из соответствующего раздела.

Как выяснил «Орёлтаймс», теперь городской комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи возглавляет (на правах исполняющего обязанности) Никита Митряев. Параллельно он продолжает руководить Управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.

Юшин возглавил комитет 13 августа минувшего года, сменив Алексея Шалиманова.

ИА «Орелград»


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