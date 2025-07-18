Орловщина продолжит принимать соотечественников

Действие важной государственной программы продлили на три года.

Правительство региона продлило еще на три года действие государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Раньше она была рассчитана на 2020-2026 годы. Соответствующие изменения уже внесены в паспорт программы. Финансирование ведется из областного бюджета, но на период 2027-2029 годов оно пока не утверждено. С цифрами власти определятся позднее, когда будет верстаться бюджет региона на указанный период.

К тому же на реализацию мероприятий программы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Орловской области. Такие субсидии обычно выделяются на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей. Предоставляются они на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Орловской области. В регионе УМВД участвует в реализации данной программы.

Также определены цели на ближайшие годы. Так, в 2027, 2028 и 2029 годах планируется переселять в Орловскую область по 15 участников программы и по 30 членов их семей ежегодно. Отдельно предусмотрено вселение на территорию Орловской области шести соотечественников, имеющих двух и более детей, – по две такие семьи ежегодно. Согласно прогнозу социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года меры государственной миграционной политики, в том числе привлечение на постоянное место жительства в регион соотечественников, проживающих за рубежом, позволят сократить наметившуюся миграционную убыль населения.

Прогноз развития миграционной ситуации предусматривает миграционный прирост населения во все годы прогнозируемого периода. Предполагается, что в период по 2029 год включительно он составит примерно от 15 до 45 человек в год. Общая запланированная численность участников программы и членов их семей на весь период 2020-2029 годов составляет 1065 человек.

Как следует из обновленного паспорта программы, она соответствует предусмотренным прогнозом социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года показателям миграции. Она также обеспечивает «численное соответствие потребности экономики в восполнении выбывающих по естественным причинам трудовых ресурсов, а также потребности экономики для реализации экономических и инвестиционных проектов».

ИА “Орелград”