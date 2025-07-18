Орловчанка получила автомобиль экс-мужа в качестве алиментов

Перед этим должника наказали обязательными работами.

Об этом сообщили в Управлении ФССП по Орловской области.

Исполнительным производством занималось подразделение по Советскому району Орла. Мужчина не платил алименты на содержание 13-летнего сына и 17-летней дочери — несмотря на судебное решение. Скопился долг в 450 тысяч рублей.

Вначале приставы ограничили его в праве на выезд за рубеж, а также в праве на управление транспортом. Личный автомобиль был арестован (но ещё не отобран). Тем не менее, орловец так и не начал выполнять свои обязанности.

Тогда суд назначил ему административное наказание — 20 часов обязательных работ. Мужчина исполнил решение, но и это не возымело эффекта.

После в рамках исполнительного производства автомобиль оценили и передали на реализацию. Экс-супруга согласилась забрать машину в счёт погашения долга.

Текущие выплаты по алиментам остаются на контроле судебных приставов.

ИА «Орелград»