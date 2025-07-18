Орловцы могут потерять деньги, попытавшись избавиться от долгов

Аферисты играют на желании людей легко и быстро решить накопившиеся проблемы.

Эксперты ВТБ фиксируют рост случаев мошенничества, связанных с предложениями о списании долгов. Злоумышленники используют три основные схемы обмана.

Во-первых, это ложные программы списания. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или госорганов, обещают полное списание долгов по специальным программам, требуют предоплату (до 30% от суммы кредита), а также получают личные данные жертвы для оформления новых кредитов.

Вторая схема – антиколлекторы-мошенники. Они предлагают «законное» списание всех долгов. При этом используют выдуманные юридические лазейки. Берут крупную предоплату, а предоставляют фиктивные документы или исчезают.

Третий вариант обмана россиян с долгами – фальшивое банкротство. Злоумышленники создают поддельные сайты официальных сервисов, обещают быстрое списание долгов, собирают личные данные через фейковые формы. А далее используют информацию для оформления новых кредитов.

Необходимо помнить,что ни банки, ни госорганы не требуют платы за списание долгов. Все законные способы решения проблем с кредитами бесплатны. Передача денег или личных данных третьим лицам опасна. При возникновении сложностей с платежами, следует обращаться напрямую в банк, используя только проверенные каналы связи. Так можно узнать реальные варианты реструктуризации и получить помощь в комплексном урегулировании долга. Возможны отмена пеней и даже содействие в поиске работы для улучшения финансовой ситуации.

«Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами — это прямое обращение в банк, где специалисты помогут предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации», — подчеркивает вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

ИА “Орелград”