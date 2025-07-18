В Орловской области проверили безопасность объектов ТЭК

По итогам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в первом полугодии 2025 года сотрудники отделения государственного контроля (надзора) в рамках возложенных на них полномочий проверили обеспечение безопасности 13-ти объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и работу четырех подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами. В ходе проверок были выявлены нарушения, суть которых по понятным причинам не раскрывается. Но проверки помогли в решении главной задачи – укреплении безопасности и обеспечении бесперебойной работы стратегически важных для региона объектов.

«В ходе проверочных мероприятий выданы соответствующие предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности, – сообщили в силовом ведомстве. – Также сотрудники ОГК регионального управления Росгвардии продолжают участвовать в работе межведомственных комиссий, формируемых для актуализации паспортов безопасности объектов ТЭК».

В Управлении Росгвардии пояснили, что ранее была разработана и утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в установленных сферах. Ее действие рассчитано на 2025 год. Акцент сделан на профилактические мероприятия, такие как консультирование и профилактические визиты в организации, подлежащие контролю. В рамках указанной программы в этом году силовики провели уже 79 профилактических мероприятий, 53 из которых затронули как раз объекты топливно-энергетического комплекса.

Тем временем сотрудники вневедомственной охраны в течение прошедшей недели совершили 199 выездов по поступившим сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и домов простых граждан. в результате они задержали десять человек, подозреваемых в совершении правонарушений на охраняемых объектах. В пресс-службе Управления Росгвардии пояснили, что поступивший с охраняемого объекта сигнал тревоги немедленно передается на круглосуточный пульт централизованного наблюдения, обеспечивая тем самым надежную защиту имущества.

«Вневедомственная охрана Орловской области обеспечивает охрану всех видов собственности, включая учреждения, жилые помещения, частные дома и гаражи. Для передачи сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения используются стационарные и портативные устройства, функционирующие по радиоканалу в пределах охраняемого объекта». – уточнили в силовом ведомстве.

ИА “Орелград”