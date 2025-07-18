Орловский кузнец создал дракона весом 200 кг

18.7.2025 | 12:01 Культура, Новости

Над произведением работал Руслан Курязов.

Фото: vk.com/id717308123

Мастер из Мценска опубликовал фотографии своего произведения в социальных сетях.

Скульптура впечатляет своими размерами и сложностью. Её вес составляет около 200 килограммов, а в каждом крыле — около 25 метров сварочного шва. Дракон выкован из нержавеющей стали и чёрного металла.

Хотя дракон готов, впереди ещё покраска. Потом он сможет обрести владельца.

Ранее Курязов изготовил металлическую скульптуру судака. Её разместили при въезде в деревню Усть-Бельск (в Каракулинском районе Удмуртии).

Ещё раньше орловец изготовил другого дракона, поменьше, но тоже солидного (длиной 4,5 метра от головы до хвоста и весом около 150 килограммов).

ИА «Орелград»


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