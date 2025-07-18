Глава СКР обратил внимание на Нижнюю Лужну

В деревне под Орлом разваливаются дома, чей ремонт запланирован на 2044 год.

Это здания по улице Совхозной – №3 (1938 года постройки) и №5 (1955 года постройки). Ранее о проблеме рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Как сообщает Информационный центр Следственного комитета России, на данный момент орловское управление ведомства уже проводит соответствующую проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Константину Баранову, исполняющему обязанности главы орловского управления, представить доклад о её ходе и результатах.

Ранее стало известно, что Бастрыкин выслушал доклад об орловских проблемах в рамках оперативного совещания.

ИА «Орелград»