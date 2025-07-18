Под Орлом группу обвиняемых в мошенничестве оставили без наказания

Обвиняемым удалось каким-то образом договориться с потерпевшими.

Решение по данному уголовному делу вынес Ливенский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказались три человека – мужчина и две женщины. Их обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Орган предварительного следствия установил, что трио дельцов обманывало местных жителей, действуя по отработанному сценарию.

Все трое занимаются торговлей – ходят по домам и предлагают гражданам приобрести некие электроприборы. Однако, как следует из материалов дела, торговали они, мягко говоря, не совсем честно. Например, мужчина в июне 2023 года забрел в дом к местной пенсионерке. Чтобы усыпить ее бдительность, он представился работником пожарной инспекции и заявил, что имеет полномочия на проверку электрооборудования в доме. Хозяйка ему поверила, хотя на самом деле торговец лгал.

Как бы осмотрев дом, он заявил пенсионерке о необходимости установки «устройства защиты по напряжению, которое будет обеспечивать защиту электропроводки во всей квартире от замыкания». Это тоже было ложью, но делец тут же предложил свои услуги по установке такого прибора. Ему удалось убедить пенсионерку и продать ей указанный прибор за 8900 рублей. На самом деле, и стоимость прибора в реальности была гораздо ниже, и сам прибор предназначался вовсе не для тех целей, о который заявил делец.

Для придания сделке пущей важности, гость даже выписал хозяйке дома счет-договор. Но на самом деле, по мнению следствия, он похитил путем обмана денежные средства пенсионерки в сумме 8900 рублей. По аналогичному сценарию работали и две подсудимых женщины. Одна из них вместе со своим подельником сумела зайти в чужой дом под тем предлогом, что они якобы являются работниками газовой службы.

Визитеры «проверили» газовое оборудование в доме и заявили хозяйке, что ей срочно необходимо установить прибор, который будет показывать утечку газа. Кстати, это был тот же самый прибор, который в предыдущем случае должен был защищать дом от короткого замыкания электропроводки. Подельники продали его своей жертве за те же 8900 рублей. Третья подельница в аналогичной ситуации сумела убедить еще одну пенсионерку в том, что тот же самый чудо-прибор будет одновременно следить и за электропроводкой, и за газом.

Подельникам светил срок, но они сумели выкрутиться. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении них в связи с примирением с потерпевшими. Последние заявили, что претензий к обманувшим их торговцам не имеют. Чудо-приборы, проходившие по делу в качестве вещественных доказательств, суд постановил вернуть потерпевшим, ведь они же их купили. Кстати, чудо-приборами на деле оказалось дешевое низковольтное реле управления и защиты, которое если кому и нужно, то только специалистам.

ИА “Орелград”