В «Орловском титанике» вскрылась неожиданная проблема

18.7.2025 | 15:00 Новости, Строительство

Здание оказалось слишком высоким.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом «Первому областному» рассказал Иван Маслов, инженер компании «Стрела», которая выполняет работы в будущем медицинском центре Орловской областной клинической больницы.

В здании 12 этажей. Последний отведён под конференц-зал. Однако по нормам пожарной безопасности на такой высоте запрещено пребывание большого количества людей.

Как рассказал Маслов, предельная высота для подобных случаев составляет 28 метров. «Орловский титаник» существенно превышает эту норму — примерно на 10 метров.

Тем не менее, из ситуации можно выйти. Например, изменив запланированное назначение данных помещений — на комнаты для обучающих занятий. Это предполагает, что количество людей, находящихся там одновременно, не превысит противопожарные нормативы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования