В «Орловском титанике» вскрылась неожиданная проблема

Здание оказалось слишком высоким.

Об этом «Первому областному» рассказал Иван Маслов, инженер компании «Стрела», которая выполняет работы в будущем медицинском центре Орловской областной клинической больницы.

В здании 12 этажей. Последний отведён под конференц-зал. Однако по нормам пожарной безопасности на такой высоте запрещено пребывание большого количества людей.

Как рассказал Маслов, предельная высота для подобных случаев составляет 28 метров. «Орловский титаник» существенно превышает эту норму — примерно на 10 метров.

Тем не менее, из ситуации можно выйти. Например, изменив запланированное назначение данных помещений — на комнаты для обучающих занятий. Это предполагает, что количество людей, находящихся там одновременно, не превысит противопожарные нормативы.

ИА «Орелград»