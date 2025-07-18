Орловщина закупает насосы для ЛНР

Формируется новый гуманитарный груз.

Его направят в подшефный муниципалитет — Троицкий округ республики.

Как сообщается в соцсетях местной администрации, груз составят три насоса для подъема воды и пять станций управления насосами. Технику передадут до 25 июля.

Оборудование собирают по заявке главы округа – силами профильного департамента и муниципальных образований Орловской области. Его направят в местные населённые пункты Троицкое, Новоалександровку и Октябрьское. Это позволит наладить там централизованное водоснабжение.

Ранее стало известно, что Орловщина помогает Донбассу с цифровизацией архивов.

ИА «Орелград»