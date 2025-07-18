Орловщина закупает насосы для ЛНР

18.7.2025 | 15:40 ЖКХ, Новости

Формируется новый гуманитарный груз.

Фото: t.me/troitskoelnr

Его направят в подшефный муниципалитет — Троицкий округ республики.

Как сообщается в соцсетях местной администрации, груз составят три насоса для подъема воды и пять станций управления насосами. Технику передадут до 25 июля.

Оборудование собирают по заявке главы округа – силами профильного департамента и муниципальных образований Орловской области. Его направят в местные населённые пункты Троицкое, Новоалександровку и Октябрьское. Это позволит наладить там централизованное водоснабжение.

Ранее стало известно, что Орловщина помогает Донбассу с цифровизацией архивов.

ИА «Орелград»


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