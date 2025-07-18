В Орле на День города запретят движение гидроциклов

Об ограничении водопользования распорядилась администрация областного центра.

Соответствующее постановление издал мэр Юрий Парахин. Ограничения вводятся в связи с проведением первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту. Мероприятия будут посвящены Дню города, который празднуется 5 августа, и 82-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Администрация города постановила в период с 3 по 5 августа с 11:00 до 18:00 запретить на озере Светлая жизнь использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок).

По традиции запрет не коснется только судов государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Главного управления МЧС России по Орловской области. Юрий Парахин поручил работникам МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» организовать установку по береговой линии озера Светлая жизнь специальных информационных знаков. А Главному управлению МЧС России по Орловской области он рекомендовал вести контроль за ограничением водопользования на озере Светлая жизнь в период проведения указанных мероприятий.

Кроме того, Юрий Парахин распорядился о введении усиленного режима службы. Он рекомендовал руководителям всех предприятий, организаций и учреждений города, независимо от форм собственности, организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период с 18:00 4 августа до 9:00 6 августа. В таком же усиленном режиме будут работать и структурные подразделения мэрии. Решение принято для повышения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности в праздничные дни.

Собирать всю поступающую информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, а также координировать действия будет МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». В преддверии праздников в городе будет проведена готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия.

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ИА “Орелград”