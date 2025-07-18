В Орле отметят День шахмат

«Бунинка» организует специализированную выставку шахматной литературы.

Международный день шахмат отмечается в России и во всем мире 20 июля. Именно в этот день в 1924 году была основана Международная шахматная федерация, широко известная под аббревиатурой ФИДЕ. Праздник отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1966 года. В Орле об этом не забыли и с 20 по 30 июля в отделе абонемента образовательных услуг Областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать книжная выставка «Шахматы: спорт, игра, наука».

«На выставке представлены книги об истории шахмат, знаменитых шахматистах и правилах этой увлекательной игры, – пояснили организаторы. – Здесь вы найдете шахматные учебники, предназначенные как для начинающих, так и для тех, кто желает усовершенствовать свою игру, шахматные задачники ведущих шахматистов мира, книги для детей и для взрослых, и, даже орловский шахматный словарь».

В «Бунинке» напомнили, что шахматы считаются одной из старейших и наиболее популярных интеллектуальных игр в мире. Их история насчитывает тысячелетия. Эта игра развивает стратегическое мышление, терпение, выдержку, умение принимать решения, анализировать ситуацию и прогнозировать последствия. Родиной шахмат является Индия. Считается, что на территории этой страны около V века появилась древнейшая форма шахмат, которая называлась чатуранга.

Игра символизировала битву с участием четырех родов войск – боевых колесниц (ратха), слонов (хасти), конницы (ашва) и пеших воинов (падати), которыми руководил предводитель (раджа), – расположенных по углам доски. Интересно, что играли в такие шахматы не два человека, как сейчас, а четыре игрока. А движение фигур определялось с помощью игральных костей, причем главной целью игры было истребление всех фигур противника.

Тем временем орловский шахматист Даниил Халимов занял призовое место на Международном суперфинале по шахматам среди стран ШОС и БРИКС. На турнире, проходившем в Москве, он завоевал второе место в категории «D» для взрослых среди мужчин. Кстати, Даниилу всего 20 лет. По данным пресс-службы губернатора, в настоящее время он обучается в МГУ. Даниил является выпускником Орловской шахматно-шашечной спортивной школы, в 2024 году он выиграл Тургеневский шахматный турнир в Спасском-Лутовиново.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”