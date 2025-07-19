На Наугорке не нашли археологических следов присутствия человека

Археологическое обследование провели на участках, отведенных под новые водопроводные сети.

Стали известны результаты археологического обследования земельных участков, отведенных под объект: «Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому». Они зафиксированы актом государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты выдали положительное заключение на строительство указанного объекта. Археологическая разведка проводилась в этом году. На месте будущего строительства работала экспедиция СПОК «Елецкий стан». Она изучила участок в северо-западной части города Орла, расположенный на правом берегу реки Орлик и на левом берегу реки Ока. Он находится недалеко к северо-западу от здания Церкви Троицы Живоначальной и в 600 метрах к востоку от здания Храма иконы Божией Матери Взыскание погибших на Наугорском кладбище.

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Минкультуры РФ. Для выявления потенциальных археологических памятников и артефактов исследователи заложили шесть разведочных шурфов. Удивительно, но ни в одном из них археологического материала и следов культурного слоя не было обнаружено. Правда, совсем без находок не обошлось. Так, в паре шурфов были обнаружены остатки строительного мусора и обломков красного кирпича, а также кирпичная кладка – лоток для кабеля и железная труба.

Но, как оказалось, эти следы присутствия человека относятся к нашему бурному XXI веку и археологической ценности пока не имеют. Возможно, они заинтересуют будущих археологов лет через 200. Эксперты также отметили в своем заключении, что планируемые строительные работы не повредят известным археологическим памятникам. Все они расположены достаточно далеко, примерно в двух километрах от проектного участка. Например, расстояние от места прокладки водопроводных сетей до «Тюремного замка» составляет 1,9 километра, до Петропавловского собора – 1,75 километра.

ИА “Орелград”