Девять дел завели после проверки ж/д путей в Орловской области

19.7.2025 | 9:00 Важное, Закон и порядок, Новости, Транспорт

Нарушения выявила Орловская транспортная прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования. Как пояснили в ведомстве, проверка прошла на предприятиях «Орелнефтепродукт», «Орловский сталепрокатный завод», «Агронова-Орел» и «Орловская топливная компания». По итогам проверочных мероприятий были выявлены различные нарушения требований действующего законодательства, в том числе выявлены факты ненадлежащего содержания железнодорожных путей.

«В отношении виновных лиц возбуждено 9 дел об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования), – следует из информации Орловской транспортной прокуратуры. – Решениями Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта они признаны виновными и им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 9 тысяч рублей».

Иными словами, по каждому делу виновные были наказаны штрафами в размере 1000 рублей. Это минимально возможный размер штрафа, но стоит сказать, что максимум по данной статьей составляет 2000 рублей штрафа. Впрочем, главная задача заключается в устранении выявленных нарушений. В прокуратуре добавили, что всем руководителям указанных выше предприятий по итогам проверки были внесены представления. И фактическое устранение нарушений надзорный орган держит на контроле.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования