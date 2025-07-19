Девять дел завели после проверки ж/д путей в Орловской области

Нарушения выявила Орловская транспортная прокуратура.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования. Как пояснили в ведомстве, проверка прошла на предприятиях «Орелнефтепродукт», «Орловский сталепрокатный завод», «Агронова-Орел» и «Орловская топливная компания». По итогам проверочных мероприятий были выявлены различные нарушения требований действующего законодательства, в том числе выявлены факты ненадлежащего содержания железнодорожных путей.

«В отношении виновных лиц возбуждено 9 дел об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования), – следует из информации Орловской транспортной прокуратуры. – Решениями Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта они признаны виновными и им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 9 тысяч рублей».

Иными словами, по каждому делу виновные были наказаны штрафами в размере 1000 рублей. Это минимально возможный размер штрафа, но стоит сказать, что максимум по данной статьей составляет 2000 рублей штрафа. Впрочем, главная задача заключается в устранении выявленных нарушений. В прокуратуре добавили, что всем руководителям указанных выше предприятий по итогам проверки были внесены представления. И фактическое устранение нарушений надзорный орган держит на контроле.

ИА “Орелград”