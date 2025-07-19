Введенский монастырь Орла включили в список новых памятников

В перечень включен северо-восточный участок этого объекта.

Приказ о включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области издало профильное областное управление. В перечень он включен как объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии: «Введенский монастырь: северо-восточный участок». Датировка объекта: XVIII век – вторая половина XX века. Это один из древнейших храмов Орла. Управление по госохране памятников также утвердило границы территории и установило там особый режим использования земельных участков.

Это временный режим. Он будет действовать до принятия решения о включении или отказе во включении монастыря в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. До тех пор объект в любом случае будет находиться под охраной. О введении особого режима собственникам и пользователям земельных участков, расположенных в границах территории выявленного объекта археологического наследия, будут разосланы уведомления.

Особый режим запрещает проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Под запретом находятся также вывоз грунта, распахивание плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника и нарушающие его визуальное восприятие.

Также не допускается разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле объектов, находящихся на поверхности земли остатков сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и иные объекты) и предметов материальной культуры без специального разрешения – открытого листа, который археологам выдает Минкультуры РФ на проведение конкретных работ.

При этом особый режим разрешает: проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ в случае их согласования; установку информационных знаков и указателей; проведение мониторинга; проведение землеустроительных работ; доступ к объекту археологического наследия. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 477 метра, площадь его территории – 11 350 квадратных метров.

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ИА “Орелград”