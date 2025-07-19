Центр евро-индонезийского сотрудничества ликвидировали в Орле

Решение принял суд по административному иску Управления Минюста России.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. Ответчиком по нему выступала автономная некоммерческая организация «Центр евро-индонезийского сотрудничества «Макассар», представитель которой в судебное заседание не явился. Госведомство просило суд о ликвидации указанной некоммерческой организации и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

В обоснование заявленных административных исковых требований Управление Минюста указало, что «Макассар» был официально зарегистрирован орловским региональным управлением федерального ведомства. Некоммерческие организации обязаны соблюдать ряд требований, в том числе представлять в Минюст свои отчеты. Отчитываться надо о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также о расходовании денежных средств.

Надо отчитываться и об использовании иного имущества, в том числе полученного международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Из иска следовало, что организация-ответчик в последнее время такие отчеты в ведомство не подавала. И ей в связи с этим направлялись информационные письма о выявленных нарушениях действующего законодательства РФ с рекомендациями их устранения в максимально короткий срок. Однако до сих пор выявленные нарушения не устранены. Поэтому сотрудники Минюста и просили суд ликвидировать некоммерческую организацию.

В судебном заседании представитель административного истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. К тому же, как выяснилось, в адрес Управления от председателя указанной некоммерческой организации все-таки поступило письмо. В нем сообщалось о фактическом прекращении деятельности организации, отсутствии финансирования и имущества, а также содержалась просьба об оказании содействия в ликвидации организации. Суд иск удовлетворил и постановил ликвидировать Центр евро-индонезийского сотрудничества «Макассар», исключив его из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”