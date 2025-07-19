Сельский дом культуры признали опасным для окружающих

Обезопасить здание потребовал прокурор Кромского района.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел дело по иску районного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Ик был предъявлен администрации Гостомльского сельского поселения Кромского района, которую прокурор требовал понудить к совершению определенных действий. Как сообщила пресс-служба суда, предметом спора стало заброшенное одноэтажное здание Гостомльского сельского дома культуры.

Ранее прокуратура провела проверку, в ходе которой и обнаружили давно забытое здание. Объект уже дано не используется по назначению, ветшает и разрушается. Окна у него разбиты, дверей нет, чердачный проем не заложен. Словом, попасть в здание не представляет никакой сложности, чем, как выяснила прокуратура, и занимаются некоторые люди. Непреодолимого забора и охраны у здания тоже нет. Это означает, что туда способны проникать и дети, и подростки, и взрослые, но асоциальные типы.

В иске прокурор указал, что с точки зрения закона данный объект является потенциально опасным в плане антитеррористической защищенности и общественной безопасности. За безопасность здания отвечает его собственник. В данном случае, как показала прокурорская проверка, потенциально опасный объект находится в муниципальной собственности.

Он официально внесен в реестр муниципального имущества администрации Гостомльского сельского поселения. Однако, по мнению прокуратуры, собственник «не принял надлежащих мер, направленных на препятствие свободному доступу людей в здание». А непринятие таких мер недопустимо, поскольку здание без ухода может обрушиться, что может завершиться травмами проникших в него людей или даже летальным исходом.

Прокурор просил суд обязать администрацию Гостомльского сельского поселения в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу ограничить свободный доступ в нежилое одноэтажное здание СДК. Представитель администрации, кстати, не возражал против удовлетворения административного иска прокурора. Суд удовлетворил требования полностью, но решение еще не вступило в законную силу, подытожила пресс-служба Кромского районного суда.

ИА “Орелград”