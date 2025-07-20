На Орловщине 19 тысяч объектов сняли с кадастрового учета

Озвучены текущие результаты программы «Национальная система пространственных данных».

Как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области, в Орле прошла рабочая встреча по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Мероприятие состоялось на базе регионального департамента государственного имущества и земельных отношений. В нем также приняли участие представители органов местного самоуправления. Среди прочего они обсудили работу по государственной регистрации права муниципальной собственности и выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

«Участники встречи обсудили возникающие вопросы, по которым принят ряд решений, направленных на повышение эффективности проводимой совместной работы, – информирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области. – Так, за истекший период 2025 года выявлены правообладатели ранее учтенной недвижимости по 1472 объектам, с кадастрового учета снято более 19 тысяч объектов. Осуществлена регистрация права муниципальной собственности в отношении 519 объектов недвижимости».

Напомним, госпрограмма «Национальная система пространственных данных» реализуется во всех регионах страны в соответствии с постановлением правительства РФ, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ее рамках к 2030 году в России планируется создать единую цифровую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу. Они будут включать в себя сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

«Их внедрение и функционирование позволит повысить качество государственных услуг в части осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества или государственной регистрации прав на него, в том числе за счет доступности их предоставления в электронном виде», – следует из данных Росреестра. К слову, новая программа фактически стала продолжением федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости», действие которой было рассчитано на 2012-2020 годы.

Она так и не помогла решить проблему интенсивности наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о пространственных данных. Кроме того, на момент принятия новой госпрограммы в целом по стране отсутствовали сведения о правообладателях 48,3 миллиона объектов недвижимости, а в ЕГРН содержались реестровые ошибки, которые могут повлечь за собой риски снижения темпов территориального развития. Новая программа призвана все ошибки устранить и создать полную и достоверную базу данных об объектах недвижимости. Кроме того, она направлена на достижение национальных целей развития страны «Цифровая трансформация» и «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенных указом президента Владимира Путина.

ИА “Орелград”