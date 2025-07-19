Чиновников обязали отремонтировать дороги в райцентре

Дороги в поселке Хомутово не отвечают требованиям государственного стандарта.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению прокурора района к администрации городского поселения Хомутово. Надзорное ведомство выступило в защиту прав неопределенного круга лиц. В обоснование иска прокуратура указала, что ранее в границах Хомутово была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. И было установлено, что не все местные дороги отвечают требованиям ГОСТа.

Согласно этому ГОСТу покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Однако в Хомутово на одной из центральных улиц была зафиксирована «ямочность». А тот же ГОСТ гласит, что в случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям стандарта, содержащие дороги организации должны как можно скорее устранить дефекты. Полномочия в данной сфере принадлежат органам местного самоуправления.

В иске прокуратура акцентировала внимание на том, что дорожные дефекты увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, следовательно, потенциально угрожают жизни и здоровью граждан – участников дорожного движения. В ходе судебного разбирательства представительница администрации возражать против удовлетворения исковых требований не стала.

В то же время она попросила предоставить максимально возможный срок для ремонта аварийно автомобильной дороги. Об отсрочке чиновники просили потому, что ремонт, по их мнению, потребует значительного объема не только работ, но и денег. Собственных финансов у района на это нет, а для получения дорожной субсидии из бюджета Орловской области потребуется время. Иск был удовлетворен, чиновников обязали привести дорожное покрытие в нормативное состояние, дав им на это разумный срок.

ИА “Орелград”