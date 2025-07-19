Под Орлом ребенка «забыли» прописать в доме

Нарушенные права несовершеннолетнего восстановили суд и прокуратура.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местного прокурора, выступившего в защиту нарушенных жилищных прав несовершеннолетнего ребенка. Прокурор просил обязать родителей выделить для ребенка положенные ему по закону доли в праве собственности на жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала. Куплено оно было еще в 2022 году.

В иске прокурор отмети, что в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области обратилась жительница Орловского муниципального округа, получившая право на материнский капитал. Как известно, распоряжаться таким сертификатом можно несколькими способами. Орловчанка решила потратить средства семейного капитала на улучшение жилищных условий. И ее заявление об этом было одобрено.

Прокуратура выяснила, что женщина на средства материнского капитала приобрела жилое помещение, но почему-то «забыла» прописать в нем ребенка. Хотя именно благодаря его рождению она и получила сертификат. Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, исковые требования были признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению. Суд установил, что родительница допустила существенное нарушение имущественных прав несовершеннолетнего ребенка.

«Заочным решением суда на ответчика возложена обязанность исполнить обязательство по оформлению жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми путем оформления в органе Росреестра соглашения об определении размеров долей в праве общей долевой собственности на всех членов семьи в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда», – резюмирует пресс-служба суда, отметив, что решение пока еще в силу не вступило.

ИА “Орелград”