Под Орлом чоповца простили за рукоприкладство

Обвиняемый даже не получил судимость.

Дело о рукоприкладстве рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Местный житель, работающий охранником в одном из частных охранных предприятий (ЧОП), обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Из материалов следует, что в августе прошлого года подсудимый приехал в одну из местных деревень, в гости.

Там он решил «разобраться» с односельчанином, который якобы повел себя «не так». Со слов подсудимого, он вместе с приятелями ехал на кладбище. По пути они остановились у дома потерпевшего. Чоповец зашел к нему во двор, хозяин будто бы встретил его грубо, из-за чего между ними вспыхнул конфликт. Гость не менее четырех раз ударил потерпевшего, который мирно сидел на лавочке возле своего дома. Затем силой усадил его в свой автомобиль, отвез подальше, где высадил и продолжил избиение.

Причем бил он потерпевшего, ногами, и после того, как тот беспомощно упал на землю. Со слов потерпевшего, охранник находился в состоянии алкогольного опьянения. А с кулаками на него набросился потому, что потерпевший якобы ранее словесно оскорбил его брата. Интересно, что чоповец вину признал. И суд сначала назначил ему наказание в рамках статьи 111 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы условно.

Затем тем же решением суд изменил категорию преступления на менее тяжкую (с тяжкого преступления на преступление средней тяжести), а затем постановил и вовсе освободить виновного от назначенного наказания в связи с примирением сторон. Суд также постановил считать чоповца не судимым «как лицо, освобожденное от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным статьей 302 УПК РФ».

ИА “Орелград”