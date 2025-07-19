В облсовете узнали о «страданиях» мценских студентов

Парламентариям рассказали новейшую историю филиала медицинского колледжа.

Директор филиала №2 Орловского базового медицинского колледжа Антон Труфанов раскрыл малоизвестные широкой общественности детали жизни этого учреждения в последние годы. Его рассказ прозвучал на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству орловского облсовета народных депутатов. Парламентарии провели его на базе Мценской ЦРБ. Труфанов рассказал собравшимся, что ранее филиал № 2 располагался на улице Ленина во Мценске.

«Здание после комплексного обследования было официально признано непригодным для эксплуатации, – цитирует его пресс-служба Орловского облсовета. – Чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса, занятия некоторое время проводились в помещениях гимназии № 1 города Мценска и на базе кабинетов доклинической практики Мценской ЦРБ. В связи с этим возникли сложности: студенты занимались в две смены, а преподаватели были вынуждены переносить учебное оборудование, включая тяжелые манекены и учебные материалы».

Со слов спикера, трудности испытали в тот момент все участники образовательного процесса. К счастью, проблема постепенно решается. При содействии депутатов горсовета колледжу подыскали другое здание. Но и здесь не обошлось без трудностей. Труфанов отметил, что новое помещение полностью соответствует санитарным, техническим и противопожарным нормам, а также оснащено оборудованием для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Однако Антон Сергеевич пояснил, что для полного соответствия здания соответствующим требованиям необходимо провести отделочные работы, – сообщает пресс-служба регионального парламента. – В ходе обсуждения заместитель председателя комитета Игорь Рыбаков спросил о том, в каком объеме предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на указанные работы. Антон Труфанов уточнил, что минимальная сумма на эти цели составляет 4,5 миллиона рублей».

В ходе обсуждения всплыла еще одна проблема. Озвучил ее начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. По его словам, эксплуатируемое здание является объектом культурного наследия, который был взят под государственную охрану еще в 1993 году. Здание включено в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Он имеет статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. А это означает, что производить его ремонт может только подрядчик, имеющей лицензию Министерства культуры РФ на работу с объектами культурного наследия.

ИА “Орелград”