«Лига здоровья нации» позвала орловцев на соревнования по ходьбе

Людей хотят мотивировать к ежедневной физической двигательной активности.

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» анонсировала проведение соревнований «Человек идущий» и призвала крупнейшие организации по всей стране к ней присоединиться. Как сообщила Федерация профсоюзов Орловской области, программа реализуется при поддержке Министерства спорта РФ и предполагает организацию и проведение корпоративных соревнований по фоновой ходьбе среди организаций и членов профсоюзов в командном зачете.

«Цель соревнований – мотивировать людей к ежедневной физической двигательной активности с применением современных цифровых и игровых технологий, – говорят в Федерации профсоюзов Орловской области. – В программе принимают участие все регионы России, в том числе команды новых территорий. Все участники бесплатно регистрируются в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени ежедневно осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд».

Данные соревнования «Лига здоровья нации» проводит с 2019 года. В этом году они стали важным фактором реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Если в первом чемпионате участвовало всего 43 корпоративные команды, то к настоящему моменту их количество возросло до 1700. Более того, многие предприятия страны включили указанные соревнования в собственные корпоративные программы поддержки здорового образа жизни.

В текущем году соревнования пройдут в два этапа: предварительный этап пройдет с 1 по 15 сентября 2025 года (регистрация, формирование команд и обучение участников), зачетный этап – с 20 сентября по 20 октября 2025 года. Сотни тысяч любителей ходьбы из всех регионов, включая Орловскую область, будут ежедневно соревноваться между собой в ходьбе. О масштабах проекта позволяет судить то, что количество зарегистрированных в приложении программы участников по итогам прошлого года превысило 600 тысяч человек.

Регистрация и участие бесплатные. Мобильное приложение «Человек идущий» подсчитывает шаги каждого участника в режиме реального времени, попутно формируя рейтинги команд. Для участия в соревнованиях команды формируются, как правило, в составе 20-50 человек. Базы данных об участниках хранятся на территории России. «В членские организации ФНПР было направлено письмо с предложением принять активное участие в соревнованиях по фоновой ходьбе», – отметили в Федерации профсоюзов Орловской области.

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ИА “Орелград”