Орловчанка нашла тайник и угодила под суд

Содержимое тайника не вписалось в рамки закона.

Жительница Кромского районного суда Орловской области угодила под суд по обвинению в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Как сообщила пресс-служба Кромского районного суда, преступление гражданка совершила в марте 2025 года. Она отправилась в Орел, где, следуя указаниям неустановленного следствием лица, нашла тайник.

Внутри находилось наркотическое средство, которое гражданка приобрела дистанционным путем для личного потребления. Забрав наркотик из тайника, она тем самым незаконно его приобрела. Девушка вернулась на свою малую родину, где сотрудники ОМВД России по Кромскому району, проводившие оперативно-розыскное мероприятие, обнаружили и изъяли у нее порошкообразное вещество белого цвета. Порошок был направлен на экспертизу.

Оказалось, что он содержит в своем составе запрещенное вещество – мефедрон (4-метилметкатинон). Всего у девушки изъяли 1,08 грамма этого наркотика, что с точки зрения закона считается значительным размером. В судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме. Приговором суда она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, ей назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.

Тем временем в Орле сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали орловца 2006 года рождения по подозрению в покушении на распространение запрещенного вещества. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, задержали молодого человека после того, как он сделал несколько так называемых закладок в тайники. При личном досмотре у него в кармане обнаружили сверток с веществом массой 0,96 грамма, которое, согласно заключению эксперта, оказалось наркотическим средством, а именно гашишем.

«В отношении орловца следственным отделом (по обслуживанию Советского района) СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, пункту «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ, – уточнили в пресс-службе УМВД. – Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, полицейские обнаружили сделанные подозреваемым три закладки, изъяли из них свертки и направили на исследование. По его результатам также будет принято процессуальное решение. Следствие продолжается».

ИА “Орелград”