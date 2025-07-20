Во Мценском районе потратят 15 миллионов на борьбу с экстремизмом

Обновлен паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма».

Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Мценского района» в новой редакции утвердили местные власти. Целью программы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека. Документ предусматривает организацию взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, а также территориальных органов исполнительной власти во Мценском районе.

В рамках программы планируется проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры и спорта, в сфере социальной, молодежной и информационной политики. Предусматривает программа и обеспечение общественного правопорядка. Проведение заседаний муниципальной антитеррористической комиссии также планируется в рамках указанного документа.

Кроме того, он предусматривает организацию и проведение профилактических рейдов по местам массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления «экстремистки настроенных лиц». Предусмотрено проведение рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. В образовательных учреждениях, как и прежде, будут читать лекции и проводить беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Молодежи и подрастающему поколению специалисты разъяснят нормы законодательства.

Традиционно планируется проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования. Отрабатываться будут действия населения, органов власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. Предусмотрена организация взаимодействия местной администрации с представителями духовенства, профсоюзных и ветеранских организаций, средств массовой информации, правоохранительных органов «по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни». На постоянной основе проводится мониторинг библиотечного фонда – его проверяют на наличие материалов экстремистского характера.

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за счет средств Мценского района. Всего в бюджет на указанные цели заложено 15,41 миллиона рублей. Основные направления финансирования: проведение районных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню памяти и скорби. Часть средств потратят на приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма и экстремизма.

ИА “Орелград”