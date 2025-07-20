Орел задолжал за интеллектуальные дороги

Подрядчик обратился в суд за недоплаченными ему по контракту деньгами.

Спор рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подал «Научно-технический центр «Фобос-НТ». В качестве соответчиков выступили муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и само муниципальное образование «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Речь шла о взыскании задолженности по муниципальному контракту и неустойки за просрочку платежей.

Из материалов дела следует, что контракт между НТЦ «Фобос-НТ» и МКУ «ОМЗ» был заключен в феврале 2024 года. Подрядчик взял на себя обязательства по оказанию услуг по техническому сопровождению средств защиты информации, в том числе средств криптографической, входящих в подсистему безопасности объектов критической инфраструктуры. Речь идет об элементах интеллектуальной транспортной системы по организации дорожного движения, которая уже несколько лет постепенно внедряется в Орле.

Цена контракта составила 10 миллионов рублей, оплачивать контракт должно было казенное учреждение, но деньгами, полученными из городского бюджета. Подрядчик в течение прошлого года полностью выполнил принятые на себя обязательства, но получил не положенные ему 10 миллионов рублей, а всего 3 миллиона рублей. Уже в этом году подрядчик направил заказчику письменную претензию с требованием не только погасить долг, но и выплатить неустойку, на что получил отказ.

Представитель МКУ «ОМЗ» не оспаривал факт просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных истцом работ. Но указал в отзыве, что учреждение не имело возможности их оплатить ввиду отсутствия финансирования из городского бюджета. Однако суд в своем решении отметил, что довод о недостаточном финансировании не может быть принят во внимание, поскольку «указанные обстоятельства не являются основанием для неисполнения ответчиком своих обязательств, принятых в рамках контракта». Иными словами, отсутствие денег в казне – проблема не подрядчика, и если заказчик знает, что заплатить не сможет, зачем вообще тогда заключает контракт?

Иск был удовлетворен. Арбитраж постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в пользу истца задолженность по муниципальному контракту в размере 7 миллионов рублей и неустойку в размере 1,65 миллиона рублей. Причем неустойка будет начисляться до тех пор, пока решение суда не будет исполнено в полном объеме. Таким образом, город Орел в очередной раз из-за нерасторопности чиновников и судебных издержек в реальности заплатит за контракт больше, чем должен был заплатить.

ИА “Орелград”