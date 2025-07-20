В Хотынце на сына «повесили» долг умершего отца

Банк воспользовался тем, что мужчина вступил в права наследства.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску одного из банков к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору. Как сообщает пресс-служба суда, банк в иске сообщил, что в феврале 2020 года он выдал гражданину кредит в сумме 132 тысячи рублей на срок 60 месяцев под 19,9 процента годовых. Кроме того, при оформлении кредитного договора также был заключен договор добровольного страхования.

По версии банка, заемщик свои обязательства исполнял ненадлежащим образом, то есть не всегда вовремя вносил положенные платежи. В результате у него образовалась просроченная задолженность, которую банк оценивает в 32,5 тысячи рублей. Погасить долг заемщик не успел – в июне 2024 года его сердце перестало биться. В суде отметили, что наследники к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти заемщика не обращались. Однако банк не оставил попыток получить свое.

Представители организации выяснили, что на банковских счетах умершего осталась небольшая сумма – около 1,8 тысячи рублей. Ее включили в наследственную массу. Учитывая эти обстоятельства, банк просил взыскать с наследников в пределах стоимости принятого ими наследственного имущества задолженность по кредитному договору в размере 32 524,22 рублей, а также судебные расходы в размере 4000 рублей. К участию в деле в качестве соответчиков судом были привлечены страховая компания, Росимущество, а также сын умершего.

Уже в судебном заседании банк уменьшил исковые требования, поскольку получил от страховой компании страховое возмещение в счет погашения задолженности. Однако возмещение оказалось меньше суммы долга, и остаток в размере 5263 рублей суд просил взыскать с наследника, то есть с сына умершего должника. Тот в судебное заседание не явился, но суд установил факт принятия им наследства после смерти отца.

Впрочем, всю сумму банку взыскать не удалось, так как кроме указанных выше 1,8 тысячи рублей в наследстве не оказалось, других денег на счетах умершего гражданина и его имущества не найдено. Поэтому суд удовлетворил требования банка и постановил взыскать с наследника в его пользу кредитную задолженность в пределах установленного размера наследственного имущества. То есть банк получит все оставшиеся после смерти должника деньги на его счетах – 1,8 тысячи рублей. В остальной части исковых требований было отказано, но решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”