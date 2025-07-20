Регламент проверки условий труда утвердили на Орловщине

Приказ издал департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил собственный административный регламента предоставления услуги по организации государственной экспертизы условий труда. Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Указанная экспертиза необходима для оценки: качества проведения специальной оценки условий труда и фактических условий труда работников, в том числе оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями.

«Государственная экспертиза может проводиться в отношении: работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего субъекта; работников организаций, за исключением работников организаций, входящих в группы компаний, имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации», – перечисляют аналитики.

Согласно новому документу, срок проведения экспертизы не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации запроса. Подать такой запрос справе органы исполнительной власти, комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, работодатели и работники, профсоюзы, государственные внебюджетные фонды, организации, проводившие ранее специальную оценку условий труда. Кроме того, экспертиза может проводиться по определениям судов и представлениям службы занятости и инспекции труда и пр.

По итогам проведения экспертизы заявителю обязаны направить официальное заключение с выводами экспертов. «Выдача результата предоставления государственной услуги осуществляется по выбору заявителя независимо от его места жительства или пребывания (для физических лиц, включая предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)», – добавили аналитики.

ИА “Орелград”