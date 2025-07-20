Суд изучил дело об очень странном ремонте автомобиля

Амчанка подала в суд на автослесаря, не выполнившего свои обязательства.

Довольно любопытный спор рассмотрел Мценский районный суд, причем рассмотрение дела завершилось примирительной процедурой. Как пояснили в пресс-службе суда, в октябре 2023 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезные механические повреждения получил автомобиль местной жительницы. У машины были разбиты левая фара, радиатор, решетка радиатора и бампер, помято левое крыло. В феврале 2024 года автоледи обратилась к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся ремонтном машин.

Договор они заключили в устной форме. За свои услуги бизнесмен потребовал 100 000 рублей. Автоледи передала ему свой автомобиль для ремонта, а оплату вносила ежемесячно, по частям. Однако мастер явно затянул с ремонтом, причем его поведение показалось женщине подозрительным. Он неоднократно переносил сроки окончания ремонта, а когда женщина потребовала вернуть ей автомобиль и деньги, отказался это сделать. На момент рассмотрения спора в суде машина так и не была отремонтирована, хотя прошло уже больше года.

Интересно, что автоледи обращалась за помощью в правоохранительные органы с заявлением о факте незаконного удержания ее автомобиля ответчиком. Но в возбуждении уголовного дела ей отказали «в связи наличием в данном споре гражданско-правовых отношений и отсутствием состава преступления». Женщине пришлось идти в суд. В марте 2025 года ей все-таки удалось осмотреть свой автомобиль. Оказалось, что он не только не отремонтирован, у него таинственным образом исчезли двигатель и коробка передач. Толком объяснить происходящее мастер не смог.

«Однако он был готов возместить 10 000 рублей истца за двигатель и оплаченные истцом по договору 100 000 рублей, – следует из информации пресс-службы суда. – Истца такой вариант разрешения спора и не отремонтированный автомобиль не устроили. На жалобу истца о нарушении ответчиком ее прав как потребителя услуг территориальным органом Роспотребнадзора сообщено, в том числе, о невозможности обязать хозяйствующий субъект принудительно расторгнуть договор и возместить материальный и моральный вред, а также разъяснено право потребителя на судебную защиту».

Словом, ни одно госведомство попавшей в беду амчанке помочь не смогло или не пожелало. Но суд помог ей решить проблему. Уже в судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, условия которого, в отличие от договора ремонта, зафиксировали в письменном виде. В соответствии с мировым соглашением стороны расторгли устный договор ремонта автомобиля. Автоледи отказалась от исковых требований. А мастер обязался вернуть ей 100 000 рублей и в счет компенсации морального вреда выплатил ей еще 40 000 рублей.

ИА “Орелград”