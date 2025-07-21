Глава департамента спорта заключила историческое соглашение

Елена Казачкова договорилась о сотрудничестве с профсоюзами.

В Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) заключение соглашения назвали по-настоящему историческим событием в рамках развития социального партнерства в регионе. Речь идет о соглашении о сотрудничестве между региональным департаментом физической культуры и спорта и двумя областными профсоюзными организациями. Документ скрепили подписями глава департамента Елена Казачкова, глава профсоюза работников культуры Тамара Казакова и глава профсоюза работников народного образования и науки Владимир Скуридин.

«Переговоры о заключении соглашения между профсоюзами и этим органом власти начались еще в то время, когда департамент был управлением по физкультуре и спорту, – говорят в Федерации профсоюзоы Орловской области. – Председатель областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Тамара Казакова неоднократно поднимала этот вопрос и на заседаниях областной трехсторонней комиссии, и на заседаниях профильного комитета облсовета, и на совещаниях другого уровня. Однако руководители управления только обещали подумать».

«Не можем выбрать в какой профсоюз войти — образования или культуры! — разводили они руками. — Ведь среди наших подведомственных организаций часть входят в профсоюз образования, а другая часть — в профсоюз культуры», – добавили в ФПОО, отметив, что ситуация изменилась только с приходом к руководству департаментом Елены Казачковой. Как оказалось, решить «проблему» было очень просто – достаточно было заключить соглашение сразу с двумя профсоюзами.

Напомним, Елена Казачкова приступила к исполнению обязанностей руководителя департамента в середине июня. До этого она занимала должность заместителя директора по методической работе Центра спортивной подготовки. «Елена Николаевна близка к спорту, имеет много наград и достижений. Она активно сотрудничала с департаментом на прежнем месте работы. И уже сейчас она участвовала в подготовке этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Орле, который проходил на минувшей неделе и собрал большое число зрителей», – сказал Андрей Клычков, представляя нового руководителя. К слову, у Казачковой много наград, в 2003 году она в составе сборной России по корфболу стала чемпионкой мира среди юниоров.

ИА “Орелград”